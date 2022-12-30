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В Україні вже щонайменше 450 дітей стали жертвами російського вторгнення, фото:

Понад 1,3 тис. дітей постраждали в результаті російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

30 гру 2022, 11:11
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В Україні вже понад 1 тис. 322 дитини постраждали в результаті повномасштабного російського вторгнення — 450 дітей загинули та 872 були поранені.





Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 428;
  • Харківській області — 268;
  • Київській області — 117;
  • Миколаївській області — 81;
  • Запорізькій області — 80;
  • Херсонській області — 77;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 65;
  • Дніпропетровській області — 40.

Зокрема, встановлено, що сьогодні внаслідок ворожої ракетної атаки на Київ отримала поранення 14-річна дівчинка.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 337 зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


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