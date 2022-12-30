Раненый оккупант попал в поле зрения украинского беспилотника, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n178337-vozle-bahmuta-okkupant-uvidel-ukrainskiy-bpla-moment-otchayaniya-popal-na-video.html

Ракурс

Біля Бахмута у поле зору українського безпілотника потрапила група знищених окупантів, один з яких все ж зміг вцілити до того моменту.

Зняте безпілотником відео опубліковане у Telegram-каналі групи військових спеціалістів, яка називає себе «Третя сила».

На відео можна побачити, як вцілілий, але, ймовірно, поранений окупант з розпачем вдивляється у камеру безпілотника, котрий кружляє поруч. Поряд із рашистом можна побачити тіла принаймні восьми його загиблих соратників.

Подальша доля «головного героя» відео невідома. Коли саме було зняте відео, не уточнюється.