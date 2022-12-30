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Поранений окупант потрапив у поле зору українського безпілотника, фото: соціальні мережі
Біля Бахмута окупант побачив український БПЛА — момент розпачу потрапив на відеоhttps://racurs.ua/ua/n178337-bilya-bahmuta-okupant-pobachyv-ukrayinskyy-bpla-moment-rozpachu-potrapyv-na-video.htmlРакурс
Біля Бахмута у поле зору українського безпілотника потрапила група знищених окупантів, один з яких все ж зміг вцілити до того моменту.
Зняте безпілотником відео опубліковане у Telegram-каналі групи військових спеціалістів, яка називає себе «Третя сила».
На відео можна побачити, як вцілілий, але, ймовірно, поранений окупант з розпачем вдивляється у камеру безпілотника, котрий кружляє поруч. Поряд із рашистом можна побачити тіла принаймні восьми його загиблих соратників.
Подальша доля «головного героя» відео невідома. Коли саме було зняте відео, не уточнюється.
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