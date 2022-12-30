Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Поранений окупант потрапив у поле зору українського безпілотника, фото: соціальні мережі

Біля Бахмута окупант побачив український БПЛА — момент розпачу потрапив на відео

30 гру 2022, 13:59
999

Біля Бахмута у поле зору українського безпілотника потрапила група знищених окупантів, один з яких все ж зміг вцілити до того моменту.





Зняте безпілотником відео опубліковане у Telegram-каналі групи військових спеціалістів, яка називає себе «Третя сила».

На відео можна побачити, як вцілілий, але, ймовірно, поранений окупант з розпачем вдивляється у камеру безпілотника, котрий кружляє поруч. Поряд із рашистом можна побачити тіла принаймні восьми його загиблих соратників.

Подальша доля «головного героя» відео невідома. Коли саме було зняте відео, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів