Захисники України ліквідували вже понад 105 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 105 тис. 250 рашистів.

За минулу добу цей показник зріс на 690 осіб. Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

3 тис. 26 танків;

6 тис. 59 бойових броньованих машин;

2 тис. 10 одиниць артилерійських систем;

423 одиниці РСЗВ;

212 одиниць засобів ППО;

283 літаки;

268 гелікоптерів;

1 тис. 740 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

711 крилатих ракет;

16 кораблів/катерів;

4 тис. 683 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

180 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.