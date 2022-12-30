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В Харьковской области автомобиль подорвался на мине, фото: Нацполиция

На Харьковщине на мине подорвались супруги — поехали в лес за елочными ветвями (ФОТО)

30 дек 2022, 15:07
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У Харківській області на міні підірвалося подружжя — 65-річний чоловік та 64-річна жінка, які, за попередніми даними, поїхали до лісу за ялинковими гілками.





В результаті чоловік загинув, жінку з травмами госпіталізували. Про це повідомляють прес-служби поліції Харківської області та Харківської обласної прокуратури.

Інцидент стався у селі Борщова сьогодні, 30 грудня.

Жінка пішла збирати гілки, а чоловік залишився в автівці. Він почав рух транспортним засобом і наїхав на невідомий вибуховий предмет. Внаслідок вибуху чоловік отримав смертельні травми, — зазначають у поліції.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Правоохоронці закликають громадян бути обережними та не наближатися до підозрілих предметів, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів — негайно телефонувати за номером 101 або 102.

На Харківщині автомобіль підірвався на міні, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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