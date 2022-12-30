На Харьковщине на мине подорвались супруги — поехали в лес за елочными ветвями (ФОТО)https://racurs.ua/n178339-na-harkovschine-na-mine-podorvalis-suprugi-poehali-v-les-za-elochnymi-vetvyami-foto.htmlРакурс
У Харківській області на міні підірвалося подружжя — 65-річний чоловік та 64-річна жінка, які, за попередніми даними, поїхали до лісу за ялинковими гілками.
В результаті чоловік загинув, жінку з травмами госпіталізували. Про це повідомляють прес-служби поліції Харківської області та Харківської обласної прокуратури.
Інцидент стався у селі Борщова сьогодні, 30 грудня.
Жінка пішла збирати гілки, а чоловік залишився в автівці. Він почав рух транспортним засобом і наїхав на невідомий вибуховий предмет. Внаслідок вибуху чоловік отримав смертельні травми, — зазначають у поліції.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Правоохоронці закликають громадян бути обережними та не наближатися до підозрілих предметів, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів — негайно телефонувати за номером 101 або 102.