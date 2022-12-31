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Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Наср». Фото: соцсети
Криштиану Роналду подписал контракт с новым футбольным клубом (ФОТО)https://racurs.ua/n178365-krishtianu-ronaldu-podpisal-kontrakt-s-novym-futbolnym-klubom-foto.htmlРакурс
Кріштіану Роналду, лідер і капітан збірної Португалії, знову працевлаштувався.
Багаторазовий володар Золотого м’яча підписав контракт із футбольним клубом «Аль-Наср» з Саудівської Аравії. Про перехід зіркового португальця цей клуб вже оголосив офіційно.
Контракт з 37-річним португальцем підписаний до 2025 року. Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу — отримуватиме 200 млн євро на рік.
«Аль-Наср» займає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівській Аравії з 23 очками після 10 турів.
Нагадаємо, 22 листопада англійський клуб «Манчестер Юнайтед» розірвав контракт із португальцем Кріштіану Роналду. Багаторазовий володар Золотого м’яча залишив Манчестер за взаємною угодою.
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