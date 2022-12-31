Кріштіану Роналду став гравцем «Аль-Наср». Фото: соцмережі

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Ракурс

Кріштіану Роналду, лідер і капітан збірної Португалії, знову працевлаштувався.

Багаторазовий володар Золотого м’яча підписав контракт із футбольним клубом «Аль-Наср» з Саудівської Аравії. Про перехід зіркового португальця цей клуб вже оголосив офіційно.

Контракт з 37-річним португальцем підписаний до 2025 року. Роналду стане найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу — отримуватиме 200 млн євро на рік.

«Аль-Наср» займає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівській Аравії з 23 очками після 10 турів.

Нагадаємо, 22 листопада англійський клуб «Манчестер Юнайтед» розірвав контракт із португальцем Кріштіану Роналду. Багаторазовий володар Золотого м’яча залишив Манчестер за взаємною угодою.