«Манчестер Юнайтед» попрощався з Кріштіану Роналду. Фото:

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Ракурс

Кріштіану Роналду, нападник збірної Португалії, більше не гравець англійського «Манчестер Юнайтед».

Футбольний клуб із Великої Британії у вівторок, 22 листопада, розірвав контракт із зірковим португальцем. Багаторазовий володар Золотого м’яча залишить Манчестер за взаємною угодою. Керівництво «червоних дияволів» подякував йому за його величезний внесок протягом двох періодів на стадіоні «Олд Траффорд». Про це йдеться на сторінку ФК у Facebook.

Як відомо, у міжсезоння 2022 року Роналду мав спроби змінити клуб через те, що «МЮ» не вийшов до Ліги чемпіонів, проте врешті залишився в команді. А новий головний тренер «манкуніанців» Ерік тен Хаг не бачив Роналду гравцем основного складу. Так, португалець зіграв зі старту лише чотири матчі Прем'єр-ліги з 14, але виходив на поле з перших хвилин у всіх шести поєдинках Ліги Європи.

Нещодавно Роналду викликав справжній скандал після того, як заявив журналістам про те, що його намагаються «вижити» з клубу. Також він зізнався, що не поважає тен Хага.

Нагадаємо, 20 листопада в Катарі стартував Чемпіонат світу з футболу 2022 року. Талісманом мундіалю став персонаж з виглядом куфії — традиційного арабського головного убору. А церемонія відкриття, головними героями якої стали легендарний американський актор Морґан Фріман та соліст південнокорейського гурту BTS Чонгук, завершилася традиційним шоу феєрверків.