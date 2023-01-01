Сбитый вражеский БПЛА, фото: Госпогранслужба

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Ракурс

На Донеччині військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони днями збили ворожий безпілотник, помічений над їхніми позиціям.

Дрон ворога шпигував за діями наших сил на одному з напрямків у Донецькій області. Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

По «пташці» противника відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучними пострілами квадрокоптер окупантів було збито, дрон впав біля позицій наших оборонців, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, в ніч з 31 грудня на 1 січня рашисти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136. В результаті було знищено 45 таких безпілотників.