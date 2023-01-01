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Украинские пограничники уничтожили группу рашитов, фото: ГСЧС
10 рашистов и БМП с экипажем уничтожили пограничники (ФОТО)https://racurs.ua/n178411-10-rashistov-i-bmp-s-ekipajem-unichtojili-pogranichniki-foto.htmlРакурс
Українські прикордонники вчора, 31 грудня, «привітали» рашистів з Новим роком, знищивши кілька груп загарбників.
Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Так, на Бахмутському напрямку прикордонники відбили декілька штурмових атак окупантів.
У стрілецькому бою наші захисники знищили до десятка загарбників, двох взяли в полон, — зазначають у відомстві.
Крім того, на Луганщині прикордонний підрозділ аеророзвідки виявив у лісосмузі російську БМП.
Для «привітання» загарбників прикордонники залучили артилеристів однієї з механізованих бригад. Вогнем з гармат бойову машину окупантів знищено разом з екіпажем, — вказано в повідомленні.
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