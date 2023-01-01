Українські прикордонники знищили групу рашистів, фото: Держприкордонслужба

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Українські прикордонники вчора, 31 грудня, «привітали» рашистів з Новим роком, знищивши кілька груп загарбників.

Про це сьогодні, 1 січня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Так, на Бахмутському напрямку прикордонники відбили декілька штурмових атак окупантів.

У стрілецькому бою наші захисники знищили до десятка загарбників, двох взяли в полон, — зазначають у відомстві.

Крім того, на Луганщині прикордонний підрозділ аеророзвідки виявив у лісосмузі російську БМП.