Последствия российских обстрелов Орехова, фото: Александр Старух

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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, опівдні обстріляли місто Оріхів Запорізької області.

В результаті одна людина загинула, ще трьох осіб поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Земля пухом загиблому. Співчуття рідним та близьким. Найшвидшого одужання пораненим, — додав Старух.

Чиновник також повідомив, що в новорічну добу ворог обстріляв загалом півтора десятка громад області.