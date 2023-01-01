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Последствия российских обстрелов Орехова, фото: Александр Старух

Рашисты обстреляли город на Запорожье, погиб человек (ФОТО)

1 янв 2023, 19:29
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Російські загарбники сьогодні, 1 січня, опівдні обстріляли місто Оріхів Запорізької області.





В результаті одна людина загинула, ще трьох осіб поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Земля пухом загиблому. Співчуття рідним та близьким. Найшвидшого одужання пораненим, — додав Старух.

Чиновник також повідомив, що в новорічну добу ворог обстріляв загалом півтора десятка громад області.

Наслідки російського обстрілу Оріхова, фото: Олександр Старух

Источник: Ракурс


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