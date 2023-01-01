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Последствия российских обстрелов Орехова, фото: Александр Старух
Рашисты обстреляли город на Запорожье, погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n178416-rashisty-obstrelyali-gorod-na-zaporoje-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 січня, опівдні обстріляли місто Оріхів Запорізької області.
В результаті одна людина загинула, ще трьох осіб поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, опублікувавши фото завданих руйнувань.
Земля пухом загиблому. Співчуття рідним та близьким. Найшвидшого одужання пораненим, — додав Старух.
Чиновник також повідомив, що в новорічну добу ворог обстріляв загалом півтора десятка громад області.
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