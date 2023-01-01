Наслідки російського обстрілу Оріхова, фото: Олександр Старух

https://racurs.ua/ua/n178416-rashysty-obstrilyaly-misto-na-zaporijji-zagynula-ludyna-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 січня, опівдні обстріляли місто Оріхів Запорізької області.

В результаті одна людина загинула, ще трьох осіб поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Земля пухом загиблому. Співчуття рідним та близьким. Найшвидшого одужання пораненим, — додав Старух.

Чиновник також повідомив, що в новорічну добу ворог обстріляв загалом півтора десятка громад області.