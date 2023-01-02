Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне снесли уже более 10 домов на одной из улиц Мариуполя. Фото:
Россияне снесли более 10 домов на одной из улиц Мариуполя (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178448-rossiyane-snesli-bolee-10-domov-na-odnoy-iz-ulic-mariupolya-video.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують руйнувати місто Маріуполь.
Зокрема, ворог зніс понад 10 житлових будинків у мікрорайоні Черемушки. Вулиця Новоросійська спорожніла. Таким чином, руйнуючи місто, загарбники продовжують ховати сліди своїх воєнних злочинів. Про це 2 січня Маріупольська міська рада повідомила в Telegram.
Так, вулиця Новоросійська перетворилася у суцільні голі поля з поодинокими розбитими багатоповерхівками. Тут немає жодного життя. Лише попіл. Це те, що принесли росіяни до Маріуполя — руйнацію та смерть, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у грудні 2022 року російські загарбники знесли будівлю драмтеатру в Маріуполі, який же ж самі бомбили навесні. Ворог зробив це для того, щоб знищити сліди своєї воєнних злочинів.
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...