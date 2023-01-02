Россияне снесли уже более 10 домов на одной из улиц Мариуполя. Фото:

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Російські окупанти продовжують руйнувати місто Маріуполь.

Зокрема, ворог зніс понад 10 житлових будинків у мікрорайоні Черемушки. Вулиця Новоросійська спорожніла. Таким чином, руйнуючи місто, загарбники продовжують ховати сліди своїх воєнних злочинів. Про це 2 січня Маріупольська міська рада повідомила в Telegram.

Так, вулиця Новоросійська перетворилася у суцільні голі поля з поодинокими розбитими багатоповерхівками. Тут немає жодного життя. Лише попіл. Це те, що принесли росіяни до Маріуполя — руйнацію та смерть, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2022 року російські загарбники знесли будівлю драмтеатру в Маріуполі, який же ж самі бомбили навесні. Ворог зробив це для того, щоб знищити сліди своєї воєнних злочинів.