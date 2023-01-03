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Вертолет, 750 россиян и пять танков - потери рф за сутки
Вертолет, 750 россиян и пять танков — потери рф за суткиhttps://racurs.ua/n178468-vertolet-750-rossiyan-i-pyat-tankov-poteri-rf-za-sutki.htmlРакурс
Втрати армії росії за добу назвав Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок 3 січня. Українські військові впродовж минулої доби ліквідували 750 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108 тис. 190 військових.
Загальні бойові втрати ворога на 3 січня орієнтовно склали:
танків — 3 тис. 36 (5 од. За добу);
бойових броньованих машин — 6 тис. 100 (7 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 33 (6 од.);
РСЗВ — 424 (1 од.);
засобів ППО — 214 (1 од.);
гелікоптерів — 270 (1 од.);
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1839 (3 од.);
крилатих ракет — 723;
кораблів /катерів — 16;
автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 735 (10 од.);
спеціальної техніки — 181.
Нагадаємо, захисники України продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 2 січня відбили 13 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.
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