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Гелікоптер, 750 росіян і п’ять танків — втрати рф за добу

Гелікоптер, 750 росіян і п’ять танків — втрати рф за добу

3 січ 2023, 13:48
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Втрати армії росії за добу назвав Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок 3 січня. Українські військові впродовж минулої доби ліквідували 750 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108 тис. 190 військових.





Загальні бойові втрати ворога на 3 січня орієнтовно склали:

  • танків — 3 тис. 36 (5 од. За добу);

  • бойових броньованих машин — 6 тис. 100 (7 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 33 (6 од.);

  • РСЗВ — 424 (1 од.);

  • засобів ППО — 214 (1 од.);

  • гелікоптерів — 270 (1 од.);

  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1839 (3 од.);

  • крилатих ракет — 723;

  • кораблів /катерів — 16;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 735 (10 од.);

  • спеціальної техніки — 181.

Нагадаємо, захисники України продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 2 січня відбили 13 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

Джерело: Ракурс


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