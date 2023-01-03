Гелікоптер, 750 росіян і п’ять танків — втрати рф за добу

https://racurs.ua/ua/n178468-gelikopter-750-rosiyan-i-p-yat-tankiv-vtraty-rf-za-dobu.html

Ракурс

Втрати армії росії за добу назвав Генеральний штаб Збройних сил України станом на ранок 3 січня. Українські військові впродовж минулої доби ліквідували 750 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108 тис. 190 військових.

Загальні бойові втрати ворога на 3 січня орієнтовно склали:

танків — 3 тис. 36 (5 од. За добу);

бойових броньованих машин — 6 тис. 100 (7 од.);

артилерійських систем — 2 тис. 33 (6 од.);

РСЗВ — 424 (1 од.);

засобів ППО — 214 (1 од.);

гелікоптерів — 270 (1 од.);

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1839 (3 од.);

крилатих ракет — 723;

кораблів /катерів — 16;

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 735 (10 од.);

спеціальної техніки — 181.

Нагадаємо, захисники України продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 2 січня відбили 13 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.