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Будет полная мобилизация – ГУР перехватило разговор оккупантов о «гениальных» планах командования
Будет полная мобилизация — ГУР перехватило разговор оккупантов о «гениальных» планах командованияhttps://racurs.ua/n178484-budet-polnaya-mobilizaciya-gur-perehvatilo-razgovor-okkupantov-o-genialnyh-planah-komandovaniya.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) перехопило чергову розмову російських окупантів. Цього разу військовослужбовець рф розповідає другу про «геніальні» плани командування і повну неукомплектованість особового складу.
Крім того, у перехопленні йдеться, що:
- через тиждень після поранення знову відправляють на передову;
- різні джерела повідомляють, що очікується повна мобілізація перед або після нового року з подальшим наступом;
- «давайте сначала окопайтесь, а потом в атаку пойдём» — про накази командування;
- підготовлені лише одна рота 30 людей, решта пиячать;
- один з генералів не очікував, що там стоять мобілізовані, думав — контрактники;
- мали б бути фотопастки, ППО і т.д., але крім лопати, нічого нема;
- взвод із восьми знаходиться до українських позицій найближче, проте снайперів у ньому нема;
- 50 солдатів в батальйоні, а генерал каже: «они увидят, что мы в атаку пойдём — убегут».
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