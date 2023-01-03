Будет полная мобилизация – ГУР перехватило разговор оккупантов о «гениальных» планах командования

https://racurs.ua/n178484-budet-polnaya-mobilizaciya-gur-perehvatilo-razgovor-okkupantov-o-genialnyh-planah-komandovaniya.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) перехопило чергову розмову російських окупантів. Цього разу військовослужбовець рф розповідає другу про «геніальні» плани командування і повну неукомплектованість особового складу.

Крім того, у перехопленні йдеться, що: