Буде повна мобілізація - ГУР перехопило розмову окупантів про «геніальні» плани командування

https://racurs.ua/ua/n178484-bude-povna-mobilizaciya-gur-perehopylo-rozmovu-okupantiv-pro-genialni-plany-komanduvannya.html

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Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) перехопило чергову розмову російських окупантів. Цього разу військовослужбовець рф розповідає другу про «геніальні» плани командування і повну неукомплектованість особового складу.

Крім того, у перехопленні йдеться, що: