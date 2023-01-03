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Буде повна мобілізація - ГУР перехопило розмову окупантів про «геніальні» плани командування

Буде повна мобілізація — ГУР перехопило розмову окупантів про «геніальні» плани командування

3 січ 2023, 19:39
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Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) перехопило чергову розмову російських окупантів. Цього разу військовослужбовець рф розповідає другу про «геніальні» плани командування і повну неукомплектованість особового складу.





Крім того, у перехопленні йдеться, що:

  • через тиждень після поранення знову відправляють на передову;
  • різні джерела повідомляють, що очікується повна мобілізація перед або після нового року з подальшим наступом;
  • «давайте сначала окопайтесь, а потом в атаку пойдём» — про накази командування;
  • підготовлені лише одна рота 30 людей, решта пиячать;
  • один з генералів не очікував, що там стоять мобілізовані, думав — контрактники;
  • мали б бути фотопастки, ППО і т.д., але крім лопати, нічого нема;
  • взвод із восьми знаходиться до українських позицій найближче, проте снайперів у ньому нема;
  • 50 солдатів в батальйоні, а генерал каже: «они увидят, что мы в атаку пойдём — убегут».

Джерело: Ракурс


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