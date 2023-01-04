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Более 700 оккупантов ликвидировали ВСУ за сутки. Инфографика: Генштаб
Более 700 оккупантов ликвидировали ВСУ за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178497-bolee-700-okkupantov-likvidirovali-vsu-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації у війні з Україною наближаються до 109 тис. солдатів та офіцерів.
Учора, 3 січня, були знищені ще 720 окупантів. Також українські військові спалили два російські танки, шість броньовиків, шість артсистем, одну систему ППО, 10 автомобілів та збили три безпілотники. Про це 4 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 січня 2023 року орієнтовно:
- особового складу — близько 108 тис. 910 (+720) осіб ліквідовано,
- танків — 3 тис. 38 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 6 тис. 106 (+6) од,
- артилерійських систем — 2 тис. 39 (+6) од,
- РСЗВ — 424 (+0) од,
- засоби ППО — 215 (+1) од,
- літаків — 283 (+0) од,
- гелікоптерів — 270 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 842 (+3),
- крилаті ракети — 723 (+0),
- кораблі/катери — 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 745 (+10) од,
- спеціальна техніка — 181 (+0).
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що 2 січня у районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області було ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил російської федерації.
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