Понад 700 окупантів ліквідували ЗСУ за добу. Інфографіка: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n178497-ponad-700-okupantiv-likviduvaly-zsu-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною наближаються до 109 тис. солдатів та офіцерів.

Учора, 3 січня, були знищені ще 720 окупантів. Також українські військові спалили два російські танки, шість броньовиків, шість артсистем, одну систему ППО, 10 автомобілів та збили три безпілотники. Про це 4 січня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 січня 2023 року орієнтовно:

особового складу — близько 108 тис. 910 (+720) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 38 (+2) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 106 (+6) од,

артилерійських систем — 2 тис. 39 (+6) од,

РСЗВ — 424 (+0) од,

засоби ППО — 215 (+1) од,

літаків — 283 (+0) од,

гелікоптерів — 270 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 842 (+3),

крилаті ракети — 723 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 745 (+10) од,

спеціальна техніка — 181 (+0).

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявляли, що 2 січня у районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області було ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил російської федерації.