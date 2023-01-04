Ворог зазнав серйозних втрат на Запоріжжі. Фото: Генштаб

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Ураження окупантів у районах чотирьох населених пунктів Запорізької області підтвердило українське командування.

Так, 2 січня у районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області було ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил російської федерації. Також тут було знищено два склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 4 грудня.

А за минулу добу, 3 січня, українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Ракетні війська ЗСУ та артилерія уразили два пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління безпілотників росіян.

Вчора підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що важкі бої ведуться на рубежі Сватове — Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найскладнішою ситуація залишається на ділянці Соледар — Бахмут — Майорськ, там російська армія фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони стримують наступ.