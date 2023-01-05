Россияне размещают свои войска в ангарах, отобранных у фермеров Луганщины

Российских оккупантов размещают в ангарах

https://racurs.ua/n178532-rossiyane-razmeschaut-svoi-voyska-v-angarah-otobrannyh-u-fermerov-luganschiny.html

Ракурс

Російські окупанти у Біловодському районі Луганської області змушують місцевих аграріїв звільняти ангари, щоб розмістити там свій особовий склад.

Про це сьогодні, 5 січня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Також на базі сучасної лікарні, якою вона була до 24 лютого минулого року, тепер розташований військовий госпіталь, який завалений пораненими окупантами, — наголошують ОВА.

Зазначається, що поранених рашистів розміщують і у медзакладах окупованого Луганська.

Щоправда, там «вагнерівців» вже пакують до неврологічного відділення обласної клінічної лікарні, де найманцями зайнято близько 100 ліжко-місць. В інших медичних закладах міста вільних місць практично не залишилося, — вказано в повідомленні.

Крім того, рашисти продовжують здійснювати репресії проти цивільного населення, намагаючись виявити місцевих жителів, які співпрацюють із ЗСУ.

Так, на виїзд та в’їзд заблоковане село Титарівка на Старобільщині, розташоване поряд із Половинкиним, де відповідні репресивні заходи вже відбулися.

Наразі у Титарівці затримали десятки місцевих із підозрою роботи на ЗСУ, — зазначають в ОВА.

Нагадаємо, захисники України ракетним ударом нещодавно знищили будівлю ПТУ в окупованій Макіївці, де рашисти розмістили свій особовий склад.