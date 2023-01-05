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Ракурс
Замаскированный российский топливозаправщик, фото: Алексей Белошицкий

Рашисты маскируют топливозаправщики под лесовозы — это их не спасает (ФОТО)

5 янв 2023, 13:22
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Російські загарбники намагаються вберегти свої паливозаправники від знищення українськими військовими, маскуючи їх під лісовози.





Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 5 січня, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, опублікувавши відповідні фотознімки, серед яких — фото знищеного «лісовоза».

Рашисти маскують паливозаправники під лісовози. Дуже креативне рішення — щоб краще палати, — наголосив Білошицький.

Де саме була помічена така російська техніка, не уточнюється.

Замаскований російський паливозаправник, фото: Олексій Білошицький

Источник: Ракурс


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