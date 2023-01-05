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Замаскований російський паливозаправник, фото: Олексій Білошицький
Рашисти маскують паливозаправники під лісовози — це їх не рятує (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178537-rashysty-maskuut-palyvozapravnyky-pid-lisovozy-ce-yih-ne-ryatuie-foto.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються вберегти свої паливозаправники від знищення українськими військовими, маскуючи їх під лісовози.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 5 січня, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, опублікувавши відповідні фотознімки, серед яких — фото знищеного «лісовоза».
Рашисти маскують паливозаправники під лісовози. Дуже креативне рішення — щоб краще палати, — наголосив Білошицький.
Де саме була помічена така російська техніка, не уточнюється.
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