Замаскований російський паливозаправник, фото: Олексій Білошицький

https://racurs.ua/ua/n178537-rashysty-maskuut-palyvozapravnyky-pid-lisovozy-ce-yih-ne-ryatuie-foto.html

Ракурс

Російські загарбники намагаються вберегти свої паливозаправники від знищення українськими військовими, маскуючи їх під лісовози.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні, 5 січня, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, опублікувавши відповідні фотознімки, серед яких — фото знищеного «лісовоза».

Рашисти маскують паливозаправники під лісовози. Дуже креативне рішення — щоб краще палати, — наголосив Білошицький.

Де саме була помічена така російська техніка, не уточнюється.