Партию ОПЗЖ запретили в Украине, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n178539-prorossiyskie-politsily-sohranyaut-vliyanie-na-deyatelnost-verhovnoy-rady-kiu.html

Ракурс

Представники проросійських політичних сил станом на сьогодні, 5 січня, фактично зберігають свій вплив на діяльність Верховної Ради.

Про це вказано в повідомленні, опублікованому прес-службою Комітету виборців України (КВУ).

Зазначається, що про збереження впливу свідчить, зокрема, перебування депутатів від заборонених партій на керівних посадах в парламентських комітетах:

Нестор Шуфрич очолює Комітет з питань свободи слова;

Миколу Скорика у грудні призначили членом Комітету з податкової політики.

Крім того, у Раді приймаються законопроекти авторства депутатів проросійських партій — після 24 лютого було ухвалено:

вісім законів, серед авторів яких були депутати від групи «Платформа за життя та мир» (зокрема, Юрій Бойко став співавтором Закону «Про національні меншини»);

шість законів із авторами з групи «Відновлення України».

Крім цього, в депутатів від проросійських партій зберігаються можливості виконувати представницькі функції на міжнародних майданчиках, — додають у КВУ.

Наголошується, що вплив представників проросійських партій не обмежується парламентом і має ширший контекст — у частині громад Півдня та Сходу України близько 30−40% депутатів місцевих ради представляють проросійські партії.

Після судових рішень про заборону низки проросійських партій такі депутати переважно залишилися на своїх посадах, змінивши фракційну приналежність, — зазначають у КВУ.

У цій ситуації КВУ закликає Раду невідкладно розпочати підготовку пакета законодавчих рішень, необхідних для мінімізації впливу проросійських партій в Україні.

На думку КВУ такий план має передбачати низку заходів: