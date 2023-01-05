Проросійські політсили зберігають вплив на діяльність Верховної Ради — КВУhttps://racurs.ua/ua/n178539-prorosiyski-politsyly-zberigaut-vplyv-na-diyalnist-verhovnoyi-rady-kvu.htmlРакурс
Представники проросійських політичних сил станом на сьогодні, 5 січня, фактично зберігають свій вплив на діяльність Верховної Ради.
Про це вказано в повідомленні, опублікованому прес-службою Комітету виборців України (КВУ).
Зазначається, що про збереження впливу свідчить, зокрема, перебування депутатів від заборонених партій на керівних посадах в парламентських комітетах:
- Нестор Шуфрич очолює Комітет з питань свободи слова;
- Миколу Скорика у грудні призначили членом Комітету з податкової політики.
Крім того, у Раді приймаються законопроекти авторства депутатів проросійських партій — після 24 лютого було ухвалено:
- вісім законів, серед авторів яких були депутати від групи «Платформа за життя та мир» (зокрема, Юрій Бойко став співавтором Закону «Про національні меншини»);
- шість законів із авторами з групи «Відновлення України».
Крім цього, в депутатів від проросійських партій зберігаються можливості виконувати представницькі функції на міжнародних майданчиках, — додають у КВУ.
Наголошується, що вплив представників проросійських партій не обмежується парламентом і має ширший контекст — у частині громад Півдня та Сходу України близько 30−40% депутатів місцевих ради представляють проросійські партії.
Після судових рішень про заборону низки проросійських партій такі депутати переважно залишилися на своїх посадах, змінивши фракційну приналежність, — зазначають у КВУ.
У цій ситуації КВУ закликає Раду невідкладно розпочати підготовку пакета законодавчих рішень, необхідних для мінімізації впливу проросійських партій в Україні.
На думку КВУ такий план має передбачати низку заходів:
- створення міжфракційної робочої групи Верховної Ради, діяльність якої буде зосереджена на пошуку формату рішення щодо позбавлення мандатів колишніх народних депутатів від забороненої партії «Опозиційна платформа За життя» або мінімізації їх впливу на ухвалення рішень;
- прийняття політичного рішення щодо усунення колишніх народних депутатів ОПЗЖ від виконання владних повноважень в структурі роботи Ради. Це передбачає виключення таких депутатів з керівного складу комітетів, офіційних парламентських делегацій, груп з міжпарламентських зв’язків з іншими країнами та інших структур, які дають можливість народним депутатам від проросійських партій представляти український парламент на міжнародному рівні;
- невідкладно ухвалити законопроект, що передбачає заборону діяльності депутатів місцевих рад від проросійських партій. У парламенті ще в червні було зареєстровано урядовий законопроект № 7476, яким пропонується автоматично припиняти повноваження депутатів місцевих рад в разі заборони політичної партії, від якої їх було обрано;
- розпочати підготовку законодавчих змін у Виборчий Кодекс, які будуть передбачати заборону депутатам від проросійських партій балотуватися на майбутніх виборах. У чинній редакції Виборчого Кодексу передбачено лише механізм заборони висування кандидатів від партій комуністичного та/або націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.