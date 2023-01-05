Германия передала Украине 20 пусковых установок для систем APWKS. Фото:

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Список нової військової допомоги Україні оприлюднила Німеччина.

Зокрема, Збройні сили України отримали 20 пускових установок для APWKS, а також 63 пікапи. До того ж ФРН готується передати Україні ще 92 розвідувальних безпілотники. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Також Україні передали дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, один тягач танків Oshkosh M1070, сім гусеничних дистанційно керованих машин піхоти, 17 вантажівок 8×8, вісім розвідувальних безпілотників, 30 систем виявлення дронів, 27 датчиків для боротьби з БПЛА, одну машину швидкої допомоги, сім патрульних машин та 12 великовантажних причепів.

Також українська сторона отримала від німців 21 генератор, 32 мобільні системи опалення та 36 тис. 400 бавовняних ковдр.

Як відомо, APWKS — це система лазерного наведення для некерованих ракет Hydra 70. Комбінація системи наведення з некерованими ракетами у сумі робить точний і недорогий комплекс для удару по броньованих та неброньованих цілях. Ці системи можна встановлювати на пікапи й знищувати, як наземні, і повітряні цілі.

Нагадаємо, 4 січня президент Франції Еммануель Макрон у розмові із Володимиром Зеленським пообіцяв, що Україні передадуть броньовані машини AMX-10RC, які ще називають легкими колісними танками.