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Взрывы раздались в оккупированном Мелитополе - мэр
Взрывы раздались в оккупированном Мелитополе — мэр (ФОТО)https://racurs.ua/n178618-vzryvy-razdalis-v-okkupirovannom-melitopole-mer-foto.htmlРакурс
Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі у ніч на 8 січня. Про це повідомив у Телеграм міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Він натякнув на нові удари Збройних сил України по загарбниках. Згодом Федоров уточнив, що нічні вибухи в тимчасово окупованому місті сталися на захопленому росіянами заводі «Гідромаш», де вони створили власну базу.
Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці. Чекаємо на подробиці, — повідомив чиновник.
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