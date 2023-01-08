Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі — мер

https://racurs.ua/ua/n178618-vybuhy-prolunaly-v-okupovanomu-melitopoli-mer-foto.html

Ракурс

Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі у ніч на 8 січня. Про це повідомив у Телеграм міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він натякнув на нові удари Збройних сил України по загарбниках. Згодом Федоров уточнив, що нічні вибухи в тимчасово окупованому місті сталися на захопленому росіянами заводі «Гідромаш», де вони створили власну базу.