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Ракурс
Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі — мер

Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі — мер (ФОТО)

8 січ 2023, 08:25
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Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі у ніч на 8 січня. Про це повідомив у Телеграм міський голова Мелітополя Іван Федоров.





Він натякнув на нові удари Збройних сил України по загарбниках. Згодом Федоров уточнив, що нічні вибухи в тимчасово окупованому місті сталися на захопленому росіянами заводі «Гідромаш», де вони створили власну базу.

Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці. Чекаємо на подробиці, — повідомив чиновник.

Джерело: Ракурс


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