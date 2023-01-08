Потери рф — свыше 111 тысяч солдат, 3 тысячи танков, 550 самолетов и вертолетов

https://racurs.ua/n178619-poteri-rf-svyshe-111-tysyach-soldat-3-tysyachi-tankov-550-samoletov-i-vertoletov.html

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Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 8 січня складають 111 тис. 170 військовослужбовців.

Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії рф з 24 лютого по 8 січня орієнтовно становлять: