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Потери рф — свыше 111 тысяч солдат, 3 тысячи танков, 550 самолетов и вертолетов
Потери рф — свыше 111 тысяч солдат, 3 тысячи танков, 550 самолетов и вертолетовhttps://racurs.ua/n178619-poteri-rf-svyshe-111-tysyach-soldat-3-tysyachi-tankov-550-samoletov-i-vertoletov.htmlРакурс
Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 8 січня складають 111 тис. 170 військовослужбовців.
Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати армії рф з 24 лютого по 8 січня орієнтовно становлять:
особового складу — близько 111 тис. 170 (+430 осіб ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 69 (+3 од. за добу);
бойових броньованих машин — 6 тис. 130 (+5 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 65 (+3 од.),
РСЗВ — 431 од.;
засоби ППО — 217 од.;
літаків — 285 од.;
гелікоптерів — 272 од.;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 849 (+5 од.);
крилаті ракети — 723;
кораблі /катери — 16;
автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 801 (+3 од.);
спеціальна техніка — 183 (+1).
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