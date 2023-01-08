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Потери рф — свыше 111 тысяч солдат, 3 тысячи танков, 550 самолетов и вертолетов

Потери рф — свыше 111 тысяч солдат, 3 тысячи танков, 550 самолетов и вертолетов

8 янв 2023, 08:41
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Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 8 січня складають 111 тис. 170 військовослужбовців.





Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії рф з 24 лютого по 8 січня орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 111 тис. 170 (+430 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 3 тис. 69 (+3 од. за добу);

  • бойових броньованих машин — 6 тис. 130 (+5 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 65 (+3 од.),

  • РСЗВ — 431 од.;

  • засоби ППО — 217 од.;

  • літаків — 285 од.;

  • гелікоптерів — 272 од.;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 849 (+5 од.);

  • крилаті ракети — 723;

  • кораблі /катери — 16;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 801 (+3 од.);

  • спеціальна техніка — 183 (+1).

Источник: Ракурс


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