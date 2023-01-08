Втрати рф — понад 111 тисяч солдат, 3 тисячі танків, 550 літаків і гелікоптерів

https://racurs.ua/ua/n178619-vtraty-rf-ponad-111-tysyach-soldat-3-tysyachi-tankiv-550-litakiv-i-gelikopteriv.html

Ракурс

Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 8 січня складають 111 тис. 170 військовослужбовців.

Про це сьогодні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії рф з 24 лютого по 8 січня орієнтовно становлять: