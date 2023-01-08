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Кроли выманили россиян под снайперский огонь - СБУ

Кролики выманили россиян под снайперский огонь — СБУ (ВИДЕО)

8 янв 2023, 10:50
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«Бойові» кролі виманили російських окупантів під вогонь снайперів Служби безпеки України.





Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО «А» СБУ: двох окупантів було знищено, — йдеться у жартівливому повідомленні СБУ.

Прес-служба СБУ також 8 січня оприлюднила відео роботи снайпера.

Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат! — вказали в спецслужбі.

Там також порадили додивитися відео до кінця, щоб «гарантовано отримати максимальне задоволення».

Источник: Ракурс


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