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Кролі виманили росіян під снайперський вогонь — СБУ
Кролі виманили росіян під снайперський вогонь — СБУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178626-kroli-vymanyly-rosiyan-pid-snayperskyy-vogon-sbu-video.htmlРакурс
«Бойові» кролі виманили російських окупантів під вогонь снайперів Служби безпеки України.
Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО «А» СБУ: двох окупантів було знищено, — йдеться у жартівливому повідомленні СБУ.
Прес-служба СБУ також 8 січня оприлюднила відео роботи снайпера.
Ціль відпрацьована, зведена група повернулася на базу без втрат! — вказали в спецслужбі.
Там також порадили додивитися відео до кінця, щоб «гарантовано отримати максимальне задоволення».
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