ВСУ показали охоту на россиян во вражеских окопах

https://racurs.ua/n178627-vsu-pokazali-ohotu-na-rossiyan-vo-vrajeskih-okopah-video.html

Ракурс

22-й окремий мотопіхотний батальйон, створений як 22-й батальйон територіальної оборони «Харків» з мешканців області, продемонстрував відмінні навички скидання боєприпасів з дрону на позиції російських окупантів.

Відеозапис в Телеграм оприлюднив 8 січня канал «Оперативний ЗСУ».