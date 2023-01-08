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Ракурс
ВСУ показали охоту на россиян во вражеских окопах

ВСУ показали охоту на россиян во вражеских окопах (ВИДЕО)

8 янв 2023, 11:20
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22-й окремий мотопіхотний батальйон, створений як 22-й батальйон територіальної оборони «Харків» з мешканців області, продемонстрував відмінні навички скидання боєприпасів з дрону на позиції російських окупантів.





Відеозапис в Телеграм оприлюднив 8 січня канал «Оперативний ЗСУ».

Источник: Ракурс


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