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Ракурс
ЗСУ показали полювання на росіян у ворожих окопах

ЗСУ показали полювання на росіян у ворожих окопах (ВІДЕО)

8 січ 2023, 11:20
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22-й окремий мотопіхотний батальйон, створений як 22-й батальйон територіальної оборони «Харків» з мешканців області, продемонстрував відмінні навички скидання боєприпасів з дрону на позиції російських окупантів.





Відеозапис в Телеграм оприлюднив 8 січня канал «Оперативний ЗСУ».

Джерело: Ракурс


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