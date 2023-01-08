Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ показали полювання на росіян у ворожих окопах
ЗСУ показали полювання на росіян у ворожих окопах (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178627-zsu-pokazaly-poluvannya-na-rosiyan-u-vorojyh-okopah-video.htmlРакурс
22-й окремий мотопіхотний батальйон, створений як 22-й батальйон територіальної оборони «Харків» з мешканців області, продемонстрував відмінні навички скидання боєприпасів з дрону на позиції російських окупантів.
Відеозапис в Телеграм оприлюднив 8 січня канал «Оперативний ЗСУ».
.