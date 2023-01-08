Мобилизированных россиян кремль бросит в наступление весной и летом - ГУР

https://racurs.ua/n178635-mobilizirovannyh-rossiyan-kreml-brosit-v-nastuplenie-vesnoy-i-letom-gur.html

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Мобілізованих росіян військове керівництво країни-терористки росії планує використати в наступальних операціях навесні та влітку. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю для The Guardian, пише прес-служба ГУР 8 січня у Фейсбук.

Скібіцький вважає, що рф знадобиться два місяці, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх росії на полі бою залежатиме від того, наскільки добре будуть оснащені та навчені мобілізовані росіяни.

Зі слів представника української розвідки, багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готують Збройні сили України.