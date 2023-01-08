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Ракурс
Мобілізованих росіян кремль кине в наступ навесні і влітку — ГУР

Мобілізованих росіян кремль кине в наступ навесні і влітку — ГУР

8 січ 2023, 13:58
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Мобілізованих росіян військове керівництво країни-терористки росії планує використати в наступальних операціях навесні та влітку. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю для The Guardian, пише прес-служба ГУР 8 січня у Фейсбук.





Скібіцький вважає, що рф знадобиться два місяці, щоб підготувати військові формування, і будь-який успіх росії на полі бою залежатиме від того, наскільки добре будуть оснащені та навчені мобілізовані росіяни.

Зі слів представника української розвідки, багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готують Збройні сили України.

Якщо росія цього разу програє, тоді путін зазнає краху, — підсумував Скібіцький.

Джерело: Ракурс


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