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Работа украинского ПВО, скриншот видео

Вертолет и БПЛА россиян сбили защитники Украины 8 января (ВИДЕО)

8 янв 2023, 17:44
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Українські сили ППО сьогодні, 8 січня, збили гелікоптер та БПЛА росіян із ЗРК С-300.





Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил України, де також опубліковане відповідне відео.

8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування «Центр» з 11:00 до 14:00, на східному напрямку, знищили ворожий гелікоптер, ймовірно Ка-52, та БПЛА Орлан-10, який намагався здійснити розвідку наших позицій, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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