Работа украинского ПВО, скриншот видео

https://racurs.ua/n178641-vertolet-i-bpla-rossiyan-sbili-zaschitniki-ukrainy-8-yanvarya-video.html

Ракурс

Українські сили ППО сьогодні, 8 січня, збили гелікоптер та БПЛА росіян із ЗРК С-300.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил України, де також опубліковане відповідне відео.