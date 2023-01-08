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Робота української ППО, скріншот відео
Гелікоптер та БПЛА росіян збили захисники України 8 січня (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178641-gelikopter-ta-bpla-rosiyan-zbyly-zahysnyky-ukrayiny-8-sichnya-video.htmlРакурс
Українські сили ППО сьогодні, 8 січня, збили гелікоптер та БПЛА росіян із ЗРК С-300.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил України, де також опубліковане відповідне відео.
8 січня 2023 року, воїни ЗРК С-300В1 повітряного командування «Центр» з 11:00 до 14:00, на східному напрямку, знищили ворожий гелікоптер, ймовірно Ка-52, та БПЛА Орлан-10, який намагався здійснити розвідку наших позицій, — вказано в повідомленні.
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