Робота української ППО, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n178641-gelikopter-ta-bpla-rosiyan-zbyly-zahysnyky-ukrayiny-8-sichnya-video.html

Ракурс

Українські сили ППО сьогодні, 8 січня, збили гелікоптер та БПЛА росіян із ЗРК С-300.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил України, де також опубліковане відповідне відео.