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Ракурс
Захоплений опорний пункт ворога під Бахмутом, фото: ДПСУ

Прикордонники захопили опорний пункт рашистів під Бахмутом (ФОТО)

8 січ 2023, 17:02
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Українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт під Бахмутом на Донеччині та покращили тактичне положення.





Про це сьогодні, 8 грудня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фотознімки.

Упродовж ночі росіяни намагались повернути втрачену позицію та марно. Окупантів відкинуто. У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 — поранили, — вказано в повідомленні.

Захоплений опорний пункт ворога під Бахмутом, фото: ДПСУ

Нагадаємо, нещодавно українські снайпери-прикордонники зупинили атаку ворожої піхоти на одному з напрямків біля Бахмута, знищивши командира рашистів.

Джерело: Ракурс


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