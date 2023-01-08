Захоплений опорний пункт ворога під Бахмутом, фото: ДПСУ

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Українські прикордонники захопили ворожий опорний пункт під Бахмутом на Донеччині та покращили тактичне положення.

Про це сьогодні, 8 грудня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фотознімки.

Упродовж ночі росіяни намагались повернути втрачену позицію та марно. Окупантів відкинуто. У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 — поранили, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українські снайпери-прикордонники зупинили атаку ворожої піхоти на одному з напрямків біля Бахмута, знищивши командира рашистів.