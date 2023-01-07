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Ракурс
Українські військові продовжують захищати Бахмут, фото: ДПСУ

Під Бахмутом снайпери зупинили атаку ворога, ліквідувавши командира рашистів

7 січ 2023, 16:57
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Українські снайпери-прикордонники зупинили атаку ворожої піхоти на одному з напрямків біля Бахмута, знищивши командира рашистів.





Про це сьогодні, 7 січня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Стрілецький підрозділ окупантів збирався атакувати опорний пункт наших захисників, проте снайпери Держприкордонслужби не дозволили їм цього зробити, — вказано в повідомленні. — Влучними пострілами бійці ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися наступати та втекли.

Нагадаємо, в результаті здійсненого рашистами вчора, 6 січня, обстрілу Бахмута двоє людей загинули, ще 13 було поранено.

Джерело: Ракурс


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