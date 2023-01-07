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Рашисти продовжують обстрілювати українські міста, фото: РБК
Двоє загиблих — рашисти обстріляли Бахмут під час «різдвяного перемир’я» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178605-dvoie-zagyblyh-rashysty-obstrilyaly-bahmut-pid-chas-rizdvyanogo-peremyr-ya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 6 січня, здійснили чергові артилерійські обстріли міста Бахмут та Бахмутського району Донецької області.
Про це сьогодні, 7 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
В результаті:
- загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка;
- ще 13 людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення;
- зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об'єкти.
Розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, раніше в міноборони рф заявили, що з нагоди Різдва російські війська нібито перейшли до режиму припинення вогню.
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