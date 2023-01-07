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Рашисты продолжают обстреливать украинские города, фото: РБК
Двое погибших — рашисты обстреляли Бахмут во время «рождественского перемирия» (ФОТО)https://racurs.ua/n178605-dvoe-pogibshih-rashisty-obstrelyali-bahmut-vo-vremya-rojdestvenskogo-peremiriya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 6 січня, здійснили чергові артилерійські обстріли міста Бахмут та Бахмутського району Донецької області.
Про це сьогодні, 7 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
В результаті:
- загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка;
- ще 13 людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення;
- зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об'єкти.
Розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Нагадаємо, раніше в міноборони рф заявили, що з нагоди Різдва російські війська нібито перейшли до режиму припинення вогню.
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