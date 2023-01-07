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Рашисты продолжают обстреливать украинские города, фото: РБК

Двое погибших — рашисты обстреляли Бахмут во время «рождественского перемирия» (ФОТО)

7 янв 2023, 15:22
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Російські загарбники вчора, 6 січня, здійснили чергові артилерійські обстріли міста Бахмут та Бахмутського району Донецької області.





Про це сьогодні, 7 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

В результаті:

  • загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка;
  • ще 13 людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення;
  • зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об'єкти.

Розпочаті досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу, фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, раніше в міноборони рф заявили, що з нагоди Різдва російські війська нібито перейшли до режиму припинення вогню.

Источник: Ракурс


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