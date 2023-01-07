Павла Лебедя сфотографували під час богослужіння ПЦУ у лаврі

https://racurs.ua/ua/n178600-pavla-lebedya-sfotografuvaly-pid-chas-bogoslujinnya-pcu-u-lavri-foto.html

Ракурс

Перша Різдвяна служба Православної церкви України (ПЦУ) у Києво-Печерській лаврі 7 січня відбувається за посиленої охорони. Так, на місці присутні правоохоронці та нацгвардійці, у відвідувачів перевіряли документи.

Присутнім був і намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло. Але, як видно на фото, він був невеселим у день великого християнського свята.

Києво-Печерську лавру (не як історико-архітектурний заповідник, а як церковну організацію, частину УПЦ МП) наразі не ліквідували. Павло Лебідь («Паша-Мерседес») і далі офіційно її очолює. Мінкульт не продовжив оренду для УПЦ МП двох храмів лаври — Успенського і Трапезного. Але УПЦ МП і далі «живе» на великій частині Лаври.

Фото митрополита Павла швидко стало об'єктом мемів та жартів у мережі. Найпопулярніший жарт: після служби Епіфанія може навіть Паша Мерседес покається.

Блогер Сергій Стерненко пригадав, що у лаврі є «ікона» з особами, дуже схожими на самого «Пашу Мерседеса» та очільників УПЦ МП та РПЦ Онуфрія і Кирила.

Пишуть також, що у «Паши Мерседеса помилка faceID» і він прийшов на богослужіння без пропуску.