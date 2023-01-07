Под Бахмутом снайперы остановили атаку врага, ликвидировав командира рашистов

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Украинские военные продолжают защищать Бахмут, фото: ГПСУ
Под Бахмутом снайперы остановили атаку врага, ликвидировав командира рашистовhttps://racurs.ua/n178608-pod-bahmutom-snaypery-ostanovili-ataku-vraga-likvidirovav-komandira-rashistov.htmlРакурс
Українські снайпери-прикордонники зупинили атаку ворожої піхоти на одному з напрямків біля Бахмута, знищивши командира рашистів.
Про це сьогодні, 7 січня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Стрілецький підрозділ окупантів збирався атакувати опорний пункт наших захисників, проте снайпери Держприкордонслужби не дозволили їм цього зробити, — вказано в повідомленні. — Влучними пострілами бійці ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися наступати та втекли.
Нагадаємо, в результаті здійсненого рашистами вчора, 6 січня, обстрілу Бахмута двоє людей загинули, ще 13 було поранено.
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