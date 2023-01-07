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Сили спеціальних операцій зупинили спробу наступу росіян в одній із найгарячіших точок протистояння російському вторгненню — під Бахмутом на Донеччині.
Відповідне відео сьогодні, 7 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування ССО.
На відео — результат професійної роботи операторів Сил спеціальних операцій, які з допомогою міномету зупиняють наступи росіян на підступах до міста, — вказано в повідомленні.
Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.
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