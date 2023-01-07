Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n178612-chitko-po-cilyah-sso-zupynyly-nastup-rosiyan-pid-bahmutom-video.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій зупинили спробу наступу росіян в одній із найгарячіших точок протистояння російському вторгненню — під Бахмутом на Донеччині.

Відповідне відео сьогодні, 7 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування ССО.

На відео — результат професійної роботи операторів Сил спеціальних операцій, які з допомогою міномету зупиняють наступи росіян на підступах до міста, — вказано в повідомленні.

Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.