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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Чітко по цілях — ССО зупинили наступ росіян під Бахмутом (ВІДЕО)

7 січ 2023, 18:59
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Сили спеціальних операцій зупинили спробу наступу росіян в одній із найгарячіших точок протистояння російському вторгненню — під Бахмутом на Донеччині.





Відповідне відео сьогодні, 7 січня, опубліковане у Telegram-каналі Командування ССО.

На відео — результат професійної роботи операторів Сил спеціальних операцій, які з допомогою міномету зупиняють наступи росіян на підступах до міста, — вказано в повідомленні.

Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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