Последствия российских обстрелов, фото: Дмитрий Живицкий

https://racurs.ua/n178647-20-priletov-rashisty-obstrelyali-selo-na-sumschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 січня, у другій половині дня обстріляли село Миропілля Сумської області.

В результаті були пошкоджені будинки мирних мешканців та ферма. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, опублікувавши фото завданих руйнувань.