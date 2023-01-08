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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Дмитро Живицький

20 прильотів — рашисти обстріляли село на Сумщині (ФОТО)

8 січ 2023, 21:24
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Російські загарбники сьогодні, 8 січня, у другій половині дня обстріляли село Миропілля Сумської області.





В результаті були пошкоджені будинки мирних мешканців та ферма. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, опублікувавши фото завданих руйнувань.

Було 20 прильотів із САУ, пошкоджені 5 осель і місцева ферма. Улітку росіяни вже били по цьому ж господарству, тоді згоріли усі запаси сіна для худоби, — зазначив Живицький.

Наслідки російських обстрілів, фото: Дмитро Живицький

Джерело: Ракурс


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