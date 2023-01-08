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Наслідки російських обстрілів, фото: Дмитро Живицький
20 прильотів — рашисти обстріляли село на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178647-20-prylotiv-rashysty-obstrilyaly-selo-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 січня, у другій половині дня обстріляли село Миропілля Сумської області.
В результаті були пошкоджені будинки мирних мешканців та ферма. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, опублікувавши фото завданих руйнувань.
Було 20 прильотів із САУ, пошкоджені 5 осель і місцева ферма. Улітку росіяни вже били по цьому ж господарству, тоді згоріли усі запаси сіна для худоби, — зазначив Живицький.
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