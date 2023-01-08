Наслідки російських обстрілів, фото: Дмитро Живицький

https://racurs.ua/ua/n178647-20-prylotiv-rashysty-obstrilyaly-selo-na-sumschyni-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 січня, у другій половині дня обстріляли село Миропілля Сумської області.

В результаті були пошкоджені будинки мирних мешканців та ферма. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, опублікувавши фото завданих руйнувань.