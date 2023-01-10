Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Защитники Украины ликвидировали уже более 112 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
710 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178692-710-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 112 тис. 470 осіб.
За добу цей показник зріс на 710 осіб. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 84 танки;
- 6 тис. 154 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 73 одиниці артилерійських систем;
- 434 одиниці РСЗВ;
- 217 одиниць засобів ППО;
- 285 літаків;
- 275 гелікоптерів;
- 1 тис. 860 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 723 крилаті ракети;
- 17 кораблів/катерів;
- 4 тис. 817 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 183 одиниці спеціальної техніки.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...