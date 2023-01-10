Защитники Украины ликвидировали уже более 112 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n178692-710-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 112 тис. 470 осіб.

За добу цей показник зріс на 710 осіб. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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