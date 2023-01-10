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Защитники Украины ликвидировали уже более 112 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

710 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

10 янв 2023, 08:52
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 112 тис. 470 осіб.





За добу цей показник зріс на 710 осіб. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 84 танки;
  • 6 тис. 154 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 73 одиниці артилерійських систем;
  • 434 одиниці РСЗВ;
  • 217 одиниць засобів ППО;
  • 285 літаків;
  • 275 гелікоптерів;
  • 1 тис. 860 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 723 крилаті ракети;
  • 17 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 817 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 183 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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