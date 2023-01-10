Захисники України ліквідували вже понад 112 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n178692-710-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 112 тис. 470 осіб.

За добу цей показник зріс на 710 осіб. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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