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Захисники України ліквідували вже понад 112 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
710 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n178692-710-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 112 тис. 470 осіб.
За добу цей показник зріс на 710 осіб. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 84 танки;
- 6 тис. 154 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 73 одиниці артилерійських систем;
- 434 одиниці РСЗВ;
- 217 одиниць засобів ППО;
- 285 літаків;
- 275 гелікоптерів;
- 1 тис. 860 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 723 крилаті ракети;
- 17 кораблів/катерів;
- 4 тис. 817 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 183 одиниці спеціальної техніки.
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